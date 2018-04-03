Кофеин воздействует на центральную нервную систему, увеличивая частоту сердечных сокращений и кровотока.

Чрезмерное потребление кофе может вызвать проблемы с сердцем. Кофеин воздействует на центральную нервную систему, увеличивая частоту сердечных сокращений и кровотока. Самый лучший способ взбодриться – выпить чашку ароматного горячего кофе. Однако вызванный кофеином прилив энергии может по-разному воздействовать на организм. Согласно подсчету справочника «World drink trends», ежегодно в мире выпивают 500 000 000 000 чашек кофе того или иного вида, а средний показатель потребления одним жителем планеты составляет 4,2 кг кофейных зерен в год. Украинцы заняли 62 место в списке, употребляя всего лишь 1,4 кг. В Финляндии и Швеции выпивают около 200 литров на душу населения в год. Немного отстают Австрия, Португалия и Эстония – в этих странах на одного жителя приходится примерно 100 литров.