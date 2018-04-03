Несколько секретов, которые помогут сохранить в продуктах все то, чем их наделила природа.

Обычно мы едим те или иные продукты, так как нас приучили это делать в детстве и, становясь взрослыми, оставляем эти привычки, потому что нам так удобнее. Но действительно ли это правильно и готовя еду так, как нас учили мама и бабушка мы сохраняем в ней все полезные вещества и витамины? Только представьте, сколько всего полезного мы упускаем, всего лишь неправильно готовя или храня продукты. Мы подготовили для вас несколько секретов, которые помогут сохранить в продуктах все то, чем их наделила природа.