Сонливость после обеда обусловлена многими причинами.

Сонливость после обеда обусловлена многими причинами. Эксперты собрали для вас основные факты о любви вздремнуть после еды. Часто мы испытываем сильное желание вздремнуть днем после сильного переутомления, физических нагрузок, из-за пасмурной погоды или просто из-за того, что недостаточно отдохнули ночью. Вялость и сонливость, которую мы испытываем сразу после еды, нередко вызваны именно такими причинами, но здесь есть свои нюансы. Если вам становится мало простого получасового отдыха после приема пищи и организм настойчиво требует сна, возможно, дело не только в распорядке дня. Специалисты решили подробно разобрать все возможные причины послеобеденной сонливости, не связанные с усталостью.