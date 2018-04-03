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Медреформа: что делать, если вам отказали в подписании декларации

Семейный врач
16:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: Минздрав объяснил, что делать, если врач отказывает пациенту в подписании декларации.

Министерство здравоохранения уже фиксирует нарушения при подписании деклараций пациентов с врачами первичного звена. В Минздраве отмечают - пациент имеет право выбрать врача независимо от места регистрации.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

"С началом кампании "Врач для каждой семьи" в некоторых учреждениях первичной медицинской помощи зафиксированы нарушения права пациентов на свободный выбор врача. Напоминаем, что отказать в подписании декларации могут только по двум причинам: учреждение еще не подключено к электронной системе здравоохранения или все врачи медучреждения набрали оптимальное количество пациентов. Вы не должны выбирать врача и медучреждение по месту регистрации", - говорится в сообщении.

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Что делать, если в медучреждении вас убеждают в обратном?

1. Прежде всего подумайте, не стоит ли выбрать другое медицинское учреждение, в котором не будут пытаться нарушать ваши права, установленные законом.

2. Процитируйте врачу "Порядок выбора врача, который оказывает первичную медицинскую помощь", утвержденный Приказом Минздрава № 503 от 19 марта 2018 года. Именно этот документ регламентирует процесс выбора врача, представление и прекращение действия декларации по выбору врача: "Пункт II. 1. Пациент (его законный представитель) имеет право выбрать врача, который предоставляет ПМП, независимо от зарегистрированного местожительства", - говорится в Порядке.

3. Обратитесь за разъяснениями к главному врачу.

4. Если главный врач отказывает в реализации вашего права на свободный выбор врача, обратитесь к местному управлению здравоохранения с заявлением на имя руководителя управления.

Ведомство приводит образец заявления.

В случае, если пациенту отказали из-за якобы уже набранного количества пациентов (для терапевта - 2000, педиатра - 900, семейного врача - 1800), в Минздраве советуют проверить эту информацию у главного врача медучреждения или в местном управлении здравоохранения. Также об этом можно сообщить Минздрав Украины в специальной форме обратной связи.

Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров

Если специалист, которого вы выбрали, работает в учреждении, которое еще не подключено к системе "Электронное здоровье", обратитесь в медучреждение позже, когда оно оформит соглашение с Нацслужбой здоровья.

В Минздраве также напомнили, что медицинские учреждения, которые готовы заключать декларацию с пациентами, имеют отметку "Здесь можно выбрать своего врача".

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Новости шоу бизнеса, Декларация, Медреформа, Минздрав, Семейный врач.
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