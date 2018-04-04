Давным-давно наши предки заметили, что игнорировать лунный цикл попросту опасно.

Все мы знаем, что Луна оказывает огромное влияние на всё происходящее на Земле. Человек является неотъемлемой частью планеты, поэтому таинственный спутник напрямую способен менять течение наших физиологических и психических процессов. «Блестящая», так в переводе с латинского звучит Луна и она оказывает большое влияние на многие природные процессы на Земле. Так приливы и отливы уже хорошо изучены учеными, а вот как фазы Луны соотносятся с физиологией человека, еще только предстоит понять. Давным-давно наши предки заметили, что игнорировать лунный цикл попросту опасно. Борьба за будущий урожай начиналась именно на растущую Луну, тогда же наши прабабушки стригли свои волосы (было замечено, что после Новолуния волосы росли здоровыми и красивыми). В Полнолуние было не принято начинать важные дела, так как считалось, что это не время для чего-то нового.