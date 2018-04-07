Пасха 2018: 5 советов от сомелье, как выбрать кагор на Пасху

И, хотя священники не советуют приносить кагор в церковь на освещение вместе с крашенками, люди все равно кладут его в пасхальную корзину, а потом приносят домой и ставят на стол. Как выбрать качественный кагор, и на что обращать внимание, рассматривая бутылку в магазине, рассказал наш эксперт – шеф-сомелье Иван Терешко.

Крепость не ниже 16%

При производстве кагора в него добавляется очищенный ректификованный спирт, потому крепость этого вина не может быть ниже 16%, но не должна превышать 18%. Если вы увидели на этикетке, что крепость напитка 13-15%, это означает, что в бутылке обычное столовое вино под ходовым на Пасху названием "кагор".

Содержание сахара не менее 160 г/дм3

В качественном кагоре должно быть содержание и спирта 16% и сахара 16%, т.е. 160 г/дм3 (на некоторых бутылках указывается содержание сахара в таком виде). При этом на этикетке должно быть написано "вино десертное". Если указано "столовое" или "специальное", перед вами обычное сладкое вино, но не кагор.

Вино цвета крови

Настоящий кагор должен быть темно-бордового цвета. И не важно, из какого сорта винограда он производится. Цвет этому напитку придает специальная технология производства, во время которой масса раздавленного винограда нагревается до температуры 65°С, и потом охлаждается. Благодаря термообработке все красящие свойства винограда переносятся в сок. Поэтому, если купленный кагор имеет красный или светло-красный цвет – перед вами обычно столовое вино не самого высшего качества. Чтобы еще на этапе покупки опередить цвет кагора, выбирайте вино в прозрачных или светло-зеленых бутылках.

Только в стеклянной таре

Если при изготовлении кагора была нарушена технология производства, со временем хранения на дне бутылки появляется осадок. Осадок будет и в том случае, если закончился срок годности кагора или были нарушены условия хранения. Чтобы скрыть наличие осадка недобросовестные производили разливают кагор в полиэтиленовые непрозрачные упаковки или глиняные бутылки. Кроме того, вино в глиняных бутылках не только стоит на порядок дороже, но и портится быстрее, ведь пористая глина пропускается воздух во внутрь емкости.

Кагор – вино без выдержки

Правило "чем старше вино, тем оно лучше" в случае с кагором не действует. Срок хранения кагора 4-5 месяцев. При этом для ординарного кагора (вино без выдержки) – этот срок 4 месяца, а для марочного (с выдержкой 3 года) – 5 месяцев. Время выдержки и год урожая указывается на крышке и этикетке.