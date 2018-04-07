Пасха 2018: 5 советов от сомелье, как выбрать кагор на Пасху
Новости шоу бизнеса: Кагор традиционно считается пасхальным алкогольным напитком.
И, хотя священники не советуют приносить кагор в церковь на освещение вместе с крашенками, люди все равно кладут его в пасхальную корзину, а потом приносят домой и ставят на стол. Как выбрать качественный кагор, и на что обращать внимание, рассматривая бутылку в магазине, рассказал наш эксперт – шеф-сомелье Иван Терешко.
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Крепость не ниже 16%
При производстве кагора в него добавляется очищенный ректификованный спирт, потому крепость этого вина не может быть ниже 16%, но не должна превышать 18%. Если вы увидели на этикетке, что крепость напитка 13-15%, это означает, что в бутылке обычное столовое вино под ходовым на Пасху названием "кагор".
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Содержание сахара не менее 160 г/дм3
В качественном кагоре должно быть содержание и спирта 16% и сахара 16%, т.е. 160 г/дм3 (на некоторых бутылках указывается содержание сахара в таком виде). При этом на этикетке должно быть написано "вино десертное". Если указано "столовое" или "специальное", перед вами обычное сладкое вино, но не кагор.
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Вино цвета крови
Настоящий кагор должен быть темно-бордового цвета. И не важно, из какого сорта винограда он производится. Цвет этому напитку придает специальная технология производства, во время которой масса раздавленного винограда нагревается до температуры 65°С, и потом охлаждается. Благодаря термообработке все красящие свойства винограда переносятся в сок. Поэтому, если купленный кагор имеет красный или светло-красный цвет – перед вами обычно столовое вино не самого высшего качества. Чтобы еще на этапе покупки опередить цвет кагора, выбирайте вино в прозрачных или светло-зеленых бутылках.
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Только в стеклянной таре
Если при изготовлении кагора была нарушена технология производства, со временем хранения на дне бутылки появляется осадок. Осадок будет и в том случае, если закончился срок годности кагора или были нарушены условия хранения. Чтобы скрыть наличие осадка недобросовестные производили разливают кагор в полиэтиленовые непрозрачные упаковки или глиняные бутылки. Кроме того, вино в глиняных бутылках не только стоит на порядок дороже, но и портится быстрее, ведь пористая глина пропускается воздух во внутрь емкости.
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Кагор – вино без выдержки
Правило "чем старше вино, тем оно лучше" в случае с кагором не действует. Срок хранения кагора 4-5 месяцев. При этом для ординарного кагора (вино без выдержки) – этот срок 4 месяца, а для марочного (с выдержкой 3 года) – 5 месяцев. Время выдержки и год урожая указывается на крышке и этикетке.