Чтобы убрать лишние кило, незаметно осевшие на боках за зиму, необходимо проявить не только силу характера, но и хитрость, которая существенно приблизит тебя к желанному результату.

Треть весны уже пролетела, а потому самое время брать себя в руки и приступать к работе над идеальной фигурой. Чтобы убрать лишние кило, незаметно осевшие на боках за зиму, необходимо проявить не только силу характера, но и хитрость, которая существенно приблизит тебя к желанному результату. Первое, что приходит на ум при мысли о похудении – жесткие диеты. Да, они способны избавить от лишнего жира в кратчайшие сроки, но есть одно "но": твоя фигура вернется в прежнее состояние, как только ты перестанешь придерживаться экстремального режима питания. Организм, пребывая в стрессе, тут же начнет требовать питательную пищу и запасаться калориями в утроенном режиме, а бонусом станут проблемы со здоровьем, приобретенные после сильного недоедания. Именно по этой причине мы предлагаем тебе подойти к процессу похудения комплексно, придерживаясь основных правил продуктивного и максимально безопасного сброса лишнего веса.