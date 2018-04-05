Оказывается, некоторые фрукты необычайно полезны для сосудов.

Холестерин вырабатывается в организме человека и принимает активное участие в строении тканей, поэтому нельзя сказать, что этого соединения не должно быть вообще, так как оно вредит здоровью. На самом деле, если хороший холестерин, а есть плохой, который мы получаем, употребляя калорийные и очень жирные продукты, например маргарин, жареное мясо, колбасу и так далее. Повышение уровня вредного холестерина грозит закупоркой сосудов, что в итоге приводит к уплотнению их стенок и развитию серьезных патологий, таких как гипертоническая болезнь, инсульт и инфаркт. Ученые выявили, что фрукты могут существенно снизить уровень плохого холестерина, если употреблять регулярно их в качестве десерта или перекуса.