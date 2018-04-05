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Ежедневное употребление таких напитков приближает инфаркт

Напитки
19:55 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Два газированных напитка в день удваивают риск болезней сердца.

Употребляющие ежедневно всего две банки газировки в день люди в два раза чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученые не обнаружили такой же связи между болезнями сердца и продуктами питания, содержащими сахар.

Они полагают, что газированные напитки каким-то особым образом перерабатываются в организме, а вот выделение сахара из продуктов питания замедляется жирами и белками. Это исследование стало последним доказательством того, что сладкие газированные напитки опасны для здоровья.

В США их продажи неуклонно снижаются на фоне публикации подобных отчётов. Ранее ученые выяснили, что напитки с добавленным сахаром способствуют ожирению и множеству хронических болезней. Теперь установлена связь между потреблением сахара и преждевременной смертью.

"Существовали две части этого вопроса, которые мы хотели понять, — говорят исследователи. — Во-первых, действительно ли добавленные сахара увеличивают риск смерти от болезней сердца или других причин, и если да, то существует ли какая-то разница между сладкими напитками и сладкими продуктами?".

Для получения ответа на этот вопрос исследователи привлекли 17 930 взрослых людей со средним возрастом в 45 лет, за которыми наблюдали в течение 6 лет. У каждого человека оценивали уровень употребления продуктов питания и напитков. Оказалось, что чем больше сладких напитков употребляли люди, тем выше оказывался риск смерти от болезней сердца вроде инфарктов, сердечной недостаточности и других причин.

В особой группе риска находились те, кто употреблял от двух банок газировки в день и более. В их случае риск смерти от болезней сердца увеличился в два раза по сравнению с теми, кто употреблял менее одной банки.

Этот эффект сохранялся даже с учетом других факторов, включая материальное положение, расу, уровень образования, физической активности, а также курение.

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Новости шоу бизнеса, Газированные напитки, Здоровье, Инфаркт, Напитки, Организм, Риск.
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