В нашей статье мы попытаемся дать объективную оценку коровьему молоку, расскажем о его пользе и вреде.

В последние годы в средствах СМИ и на интернет-ресурсах можно найти множество противоречивой информации о вреде и пользе такого привычного для нас продукта, как молоко. Можно ли его пить взрослым? Полезно ли оно детям разных возрастных категорий? Можно ли похудеть, употребляя молоко? Помогает ли молоко в борьбе с остеопорозом? Какое молоко лучше: сырое или пастеризованное? Жирное или обезжиренное? Этот список вопросов, беспокоящихся о своем здоровье людей, можно продолжить. В нашей статье мы попытаемся дать объективную оценку коровьему молоку, расскажем о его пользе и вреде, т. к. этот продукт является наиболее традиционным для жителей России и стран СНГ, и предоставим вам информацию о том, кому лучше исключить этот продукт из своего рациона. Эта информация даст вам возможность пересмотреть свое отношение к молоку и принять верное решение о целесообразности его употребления.