Среди огромного разнообразия человеческих ароматов мы отобрали 7 интересных запахов, которые связаны с болезнями.

В мире, где дезодоранты, туалетная вода и духи являются такой же частью имиджа человека, как платье, туфли, галстук и портфель, люди не всегда задумываются, как пахнет их тело без дополнительных ароматов. Но некоторые болезни не дают забыть об этом. И тогда по запаху тела можно предположить, чем болен человек. Среди огромного разнообразия человеческих ароматов мы отобрали 7 интересных запахов, которые связаны с болезнями.