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Чем опасно употребление фруктов с молоком

Фрукты с молоком
08:43 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Прием молока с фруктами может иметь неприятные последствия.

Проведя комплексные исследовательские мероприятия, диетологами было выдвинуто утверждение о том, что фрукты стоит употреблять отдельно от основного приема пищи, в особенности от молока.

Дело в том, что фрукты особенно тяжело усваиваются в организме человека, если они употребляются в момент потребления других продуктов. А если сочетать фрукты с молоком, то вовсе можно создать весьма "гремучую смесь".

Кисломолочные десерты на основе сладких ягод и фруктов после основного приема пищи, способны нанести непоправимый вред поджелудочной железе, причиной чего может выступить изжога, дискомфорт и тяжесть в желудке. Самыми негативными в этом плане считаются банан, дыня и манго. Их совместное пребывание с молоком в желудке весьма негативно сказывается на его работе.

Зато фрукты способны выступить в качестве хороших продуктов для перекуса.

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Новости шоу бизнеса, Диетологи, Исследования, Молоко, Последствия, Фрукты, Фрукты с молоком.
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