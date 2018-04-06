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Какие части тела никогда не следует трогать руками

Глаза
18:09 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua.
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Мы даже не задумываемся над подобными вещами, а на самом деле нужно быть внимательными.

Часто мы даже не задумываемся над подобными вещами, а на самом деле нужно быть внимательными и не трогать руками определенные части своего тела, чтобы не переносить бактерии из одного места в другое.

Уверены, что о важности такой процедуры, как регулярное мытье рук, вы знаете еще с детства. Родители всегда стараются приучить к этому своих детей, ведь это элементарные правила гигиены. Связано это с тем, что в течение дня мы трогаем невероятное количество предметов, а на них скапливается очень много различных бактерий, передает funnyreps.

И если пренебрегать личной гигиеной, то эти бактерии, попав к нам на руки, так же легко могут попасть на другие части тела и даже внутрь нашего организма, вызвав тем самым нежелательные реакции (вплоть до серьезных заболеваний).

Так какие же части тела никогда не следует трогать руками? Что будет, если все-таки это сделать?

1. Глаза. Зрение является одним из самых ценных чувств, которыми мы обладаем. А потому, когда нам приходится бороться с какой-либо глазной инфекцией, это доставляет сильнейший дискомфорт.

Очень часто мы, сами того не замечая, можно сказать, привычным движением трем себе глаза. Или хотим вытащить ресничку (соринку), попавшую в глаз. Если сделать это грязными руками, инфекция может усилить свое проявление. Если вы носите контактные линзы, будьте особенно внимательны.

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Новости шоу бизнеса, Бактерии, Глаза, Здоровье, Организм, Органы, Руки, Части тела.
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