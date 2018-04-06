Медики рассказали, чем вредна повторно кипяченная вода

При кипячении жидкости не только погибают микробы, но происходит изменение химического состава примесей, а при повторной процедуре разрушаются все полезные вещества, превращаясь в крайне опасные для жизни соединения.

В неоднократно кипяченной воде образуются одни из наиболее вредных для организма веществ - исходные нитратов, фторидов, мышьяк. Именно эти элементы из таблицы Менделеева, как утверждают во Всемирной организации здравоохранения, представляют огромный риск для здоровья.

Мышьяк изредка применяется для борьбы с нежелательными микроорганизмами в водопроводной воде. Для людей доза, содержащаяся в повторно переваренной жидкости, не представляет опасности. Однако с годами вещество накапливается и пагубно отражается на здоровье, провоцируя поражение периферических нервов, расстройства функционирования желудочно-кишечного тракта, почек, возникновение проблем с сердечно-сосудистой системой. При употреблении такой воды увеличивается риск появления более серьезных заболеваний - рака, сахарного диабета.

Соединения фтора в питьевой воде в результате очередного кипячения преобразуются во фториды. Данные вещества негативно влияют на центральную нервную систему, могут спровоцировать развитие бесплодия у женщин, отрицательно сказаться на умственном развитии ребенка.

Нитраты также являются одним из опасных для организма соединений. Их применяют в пищевой промышленности, используя в качестве консерванта. Содержатся нитраты и в воде, а при ее неоднократном кипячении превращаются в нитрозамины, относящиеся к канцерогенам. Последствиями их проникновений в организм могут стать онкология органов пищеварительной системы, лейкемия.