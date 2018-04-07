Медики назвали дешевый овощ, являющийся "лекарством" для сердечников

Такой совет дали ученые из Университета Уэйк Форест (США). По их словам, употребление свеклы можно расценивать как способ лечения повышенного артериального давления и кардиоваскулярных состояний.

Главная ценность свеклы для сердечников в том, что этот простой и дешевый корнеплод содержит себе уникальную комбинацию магния и калия. «Соотношение двух минералов в свекле такое, что это оказывает положительное действие на функции выделительных органов, на работу органов сердечно-сосудистой системы и мочевой системы», - заявили исследователи.

Данные американских ученых говорят и о том, что в свекле присутствует оптимальное количество витамина В9, - крайне эффективного нутриента в деле предупреждения заболеваний миокарда. В свою очередь проводившееся в Великобритании изучение свойств этого продукта представило данные о том, что употребление стакана свекольного сока (из 5 свекл) в день на 40% снижает риск развития инфаркта и инсульта. Также употребление свеклы в виде винегретов, свекольников и супов снижает уровень холестерина в крови.

Кроме того выяснилось, что за счет позитивного влияния свеклы на состояние органов кровоснабжения, ее регулярное употребление способно улучшать самочувствие и людей с сахарным диабетом. Но эксперты рекомендуют с осторожностью употреблять свеклу людям с повышенной кислотностью, а также тем, у кого в силу индивидуальных особенностей свекла может вызывать аллергию.