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Врачи рассказали, почему важно регулярно менять постельное белье

Постельное белье
04:03 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Нью-Йоркский микробиолог советует менять постельное каждую неделю.

Мы проводим в постели больше трети жизни, и это место может очень быстро превратиться в «ботанический сад», полный бактерий и грибков. Об этом заявил микробиолог из Нью-Йоркского университета Филип Тьерно.

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Человеческий организм за год производит почти сто литров пота. Теплая и влажная окружающая среда, которая создается в постели, идеальна для размножения культуры грибков. Недавнее исследование показало, что в перьевых и синтетических подушках может процветать до 16 разновидностей грибков.

Кроме нашей родной «микро-жизни» — грибков и бактерий, источником которых являются наш собственный пот, слюна, мокрота, отмершие клетки кожи, выделения из вагины и ануса — мы делим постель с чужеродными микробами, происходящими из шерсти домашних животных, пыльцы растений, пыли, останков и фекалий пылевых клещей и так далее.

Все эти биологические отложения накапливаются за неделю. Если не поменять постельное белье, то может начаться аллергический насморк и кашель, так как человек фактически дышит всеми теми микробами, которые живут в постели.

Даже если у вас нет аллергии как таковой, организм начнет реагировать на поступающие в дыхательные пути чужеродные агенты, отметил Тьерно. Если же вы уже страдаете от аллергии или астмы, ваше состояние только ухудшится.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Новости здоровья, Полезные советы, Постельное белье.
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