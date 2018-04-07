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Британские ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию

Долголетие
06:03 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Специалисты из Великобритании сообщили, какие именно привычки продлевают человеку жизнь.

Примечательно, что многие из указанных повадок являются весьма чудными, или необычными, но в плане воздействия на фактор жизни очень эффективными.

Ученым удалось установить, что алкоголь все-таки может быть полезен для здоровья. Ими доказан факт того, что 32 миллиграмма красного вина в день помогают снизить риск развития диабета, атеросклероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

При этом, уверяют исследователи, нельзя часто принимать душ. Дело в том, что переизбыток внимания к личной гигиене может смыть защитный слой кожного покрова, что лишит кожу в частности, и организм в общем, барьера от опасных микроорганизмов. По словам изыскателей, даже избыточная гигиена полости рта, в особенности неоправданно частая чистка зубов, способна испортить эмаль.

Бесспорно полезным оказалось нахождение в тишине. Дело в том, что громкие и резкие звуки приводят к выработке ряда гормонов, которые негативно влияют на эмоциональный фон и нервную систему соответственно. Более того, специалисты отмечают, что для особо чувствительных к шуму людей резкий звук может даже послужить причиной сердечного приступа.

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Новости шоу бизнеса, Долголетие, Здоровье, новостиздоровья, Полезные привычки.
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