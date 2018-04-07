Медики назвали распространенные болезни, при которых ни в коем случае нельзя прибегать к антибиотикам.

Медики назвали распространенные болезни, при которых ни в коем случае нельзя прибегать к антибиотикам. Температура и насморк, кашель и даже головная боль: при подобных симптомах подавляющее большинство людей начинают самоназначенный курс антибиотиков.Никаких результатов такая помощь, скорее всего, не принесет. Более того, вы рискуете заполучить развитие бактерий, уже получивших устойчивость к лекарствам.