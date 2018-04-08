Бокал красного вина на ночь не только не навредит вашему здоровью, но и благотворно повлияет на сон.

Бокал красного вина на ночь не только не навредит вашему здоровью, но и благотворно повлияет на сон. Часто бывает, что вечером силы на исходе, усталость накатила по полной, а заснуть все не получается. Хочется расслабиться и погрузится в мир сновидений. Но изо дня в день мы тяжело засыпаем и просыпаемся не отдохнувшими. Множество исследований доказывают, что бокал красного сухого вина вечером благоприятно влияет на организм и способствует хорошему сну. И вот почему