Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Петр Порошенко поздравил жителей Украины с праздником Пасхи Президент Петр Порошенко поздравил жителей Украины с праздником Пасхи
Новости: Школьники из Украины стали триумфаторами конкурса научных разработок в Китае Школьники из Украины стали триумфаторами конкурса научных разработок в Китае
Новости: Теннис. Мугуруса стала финалисткой турнира в Монтерее Теннис. Мугуруса стала финалисткой турнира в Монтерее
Новости: Илон Маск заявил о возможности появления "бессмертного диктатора" Илон Маск заявил о возможности появления "бессмертного диктатора"
X

Секреты долголетия: исследовали рассказали, что нужно есть, чтобы жить долго

Полезные продукты
02:29 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Исследователи многих времен и народов ведут постоянные поиски ключа к долголетию.

Секрет долголетия будоражил умы исследователей во все времена: дон Хуан Понсе де Леон искал волшебный источник молодости, алхимики пытались создать зелье долголетия. Идея продления жизни не утратила свой актуальности и в наши дни. Последние несколько лет демографы, медики и ученые пристально изучают так называемые «голубые зоны» — области, где люди живут дольше, по сравнению с другими местами на планете.

Медики рассказали, чем вредна повторно кипяченная вода
Медики рассказали, чем вредна повторно кипяченная водаЧитать полностью

Всего выделяют 5 «голубых зон». Анализируя особенности жизни в этих местах, исследователи пришли к выводу, что среди прочих критериев долголетия немаловажное место занимает еда. В сочетании с другими факторами особое меню позволяет дожить до рекордного возраста, сохраняя при этом работоспособность и ясность ума. Эксперты решили узнать, что же такого употребляют в пищу жители 5 «голубых зон», что добавляет им несколько лет жизни, сообщает health info со ссылкой на Steaklovers.ru.

Окинава, Япония

В этой «голубой зоне» самый высокий коэффициент долгожителей в мире: примерно 6,5 на 10 000 человек. В еде окинавцы придерживаются старинного конфуцианского изречения хара хати бу, напоминающего, что не нужно наедаться до отвала. Прием пищи следует завершать в тот момент, когда желудок будет полон на 80%. В их меню чаще всего можно встретить водоросли, морепродукты, тофу, сладкий картофель, рис, молоко, мясо и зеленый чай.

Ученые рассказали, почему курильщики выбирают более калорийную пищу

Сардиния, Италия

Чтобы дожить до 100, жители Сардинии занимаются скотоводством, проводят много времени на свежем воздухе и соблюдают диету по-сардински. Она включает в себя козье молоко, овечий сыр, томаты, бобы и 1-2 бокала в день местного красного вина.

Икария, Греция

Средиземноморскую диету уже давно рассматривают как панацею от многих болезней. Насколько правдиво это утверждение —пусть выясняют специалисты, но жителям греческого острова, которые уже много лет придерживаются именно такого режима питания, она помогает продлевать жизнь. Наиболее популярными продуктами островитян являются картофель, козье молоко, мед, рыба в небольшом количестве, фрукты и зелень. В особом почете бобовые — нут, чечевица и коровий горох.

Медики назвали несколько способов, как избавиться от герпеса за один день

Лома-Линда, США

Секрет долголетия «голубой зоны» в Южной Калифорнии кроется в поддержании нужного индекса массы тела. Местные жители стараются вести активный образ жизни и по меньшей мере пять раз в неделю есть орехи, употреблять в достаточном количестве фрукты, овощи и необработанные зерна, и лишь небольшие порции мяса. Помимо этого в их меню присутствует авокадо, соевое молоко, бобы и лосось.

Никоя, Коста-Рика

Основу рациона жителей полуострова Никойя составляют патиссоны, фасоль, рис и тыква. Их пища богата фруктами и овощами, такими как перец, капуста, сладкий картофель, чеснок и имбирь. В ограниченных количествах они едят животный белок и молочные продукты. К примеру, свинину и говядину они употреблять не более двух раз в неделю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Новости здоровья, Полезные продукты, Секреты долголетия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Пасха 2018: 5 советов от сомелье, как выбрать кагор на Пасху Медики рассказали, почему нужно спать на спине Пасха 2018: что нельзя класть в пасхальную корзину

Последние новости

Шикарная вилла в деревне с особенным интерьером (Фото) Нурмагомедов - Яквинта: букмекеры оценили шансы бойцов Настоящие азиатские красотки, которые покорят ваши сердца (Фото)
Сегодня читают
01 Медики назвали несколько способов, как избавиться от герпеса за один день
02 "Динамо" - "Заря": незабитый пенальти и 4 безответных гола (Видео)
03 Санчес: Гассиев покажет Усику, что расставание с Баширом было ошибкой
04 Палкин о возможном уходе Фонсеки
05 "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 2:3: события матча (Видео)
Новости сегодня
02:56 Французская армия презентовала новейшие ракетные комплексы MMP (Видео)
02:50 Смех вам обеспечен: бедные мужчины попали на шопинг
02:36 Самые маленькие обитаемые острова со всего мира (Фото)
01:50 Ученые рассказали, почему курильщики выбирают более калорийную пищу
01:24 Исследователи IBM запустили двигатель, способный приводить в действие наночастицы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СМИ: Ведутся секретные переговоры о встрече Трампа и Ына СМИ: Ведутся секретные переговоры о встрече Трампа и Ына
Новости: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Новости: Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере
Новости: Пасха 2018: народные приметы и обычаи этого светлого праздника Пасха 2018: народные приметы и обычаи этого светлого праздника
Добавить комментарий
0