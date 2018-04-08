Секреты долголетия: исследовали рассказали, что нужно есть, чтобы жить долго

Секрет долголетия будоражил умы исследователей во все времена: дон Хуан Понсе де Леон искал волшебный источник молодости, алхимики пытались создать зелье долголетия. Идея продления жизни не утратила свой актуальности и в наши дни. Последние несколько лет демографы, медики и ученые пристально изучают так называемые «голубые зоны» — области, где люди живут дольше, по сравнению с другими местами на планете.

Всего выделяют 5 «голубых зон». Анализируя особенности жизни в этих местах, исследователи пришли к выводу, что среди прочих критериев долголетия немаловажное место занимает еда. В сочетании с другими факторами особое меню позволяет дожить до рекордного возраста, сохраняя при этом работоспособность и ясность ума. Эксперты решили узнать, что же такого употребляют в пищу жители 5 «голубых зон», что добавляет им несколько лет жизни, сообщает health info со ссылкой на Steaklovers.ru.

Окинава, Япония

В этой «голубой зоне» самый высокий коэффициент долгожителей в мире: примерно 6,5 на 10 000 человек. В еде окинавцы придерживаются старинного конфуцианского изречения хара хати бу, напоминающего, что не нужно наедаться до отвала. Прием пищи следует завершать в тот момент, когда желудок будет полон на 80%. В их меню чаще всего можно встретить водоросли, морепродукты, тофу, сладкий картофель, рис, молоко, мясо и зеленый чай.

Сардиния, Италия

Чтобы дожить до 100, жители Сардинии занимаются скотоводством, проводят много времени на свежем воздухе и соблюдают диету по-сардински. Она включает в себя козье молоко, овечий сыр, томаты, бобы и 1-2 бокала в день местного красного вина.

Икария, Греция

Средиземноморскую диету уже давно рассматривают как панацею от многих болезней. Насколько правдиво это утверждение —пусть выясняют специалисты, но жителям греческого острова, которые уже много лет придерживаются именно такого режима питания, она помогает продлевать жизнь. Наиболее популярными продуктами островитян являются картофель, козье молоко, мед, рыба в небольшом количестве, фрукты и зелень. В особом почете бобовые — нут, чечевица и коровий горох.

Лома-Линда, США

Секрет долголетия «голубой зоны» в Южной Калифорнии кроется в поддержании нужного индекса массы тела. Местные жители стараются вести активный образ жизни и по меньшей мере пять раз в неделю есть орехи, употреблять в достаточном количестве фрукты, овощи и необработанные зерна, и лишь небольшие порции мяса. Помимо этого в их меню присутствует авокадо, соевое молоко, бобы и лосось.

Никоя, Коста-Рика

Основу рациона жителей полуострова Никойя составляют патиссоны, фасоль, рис и тыква. Их пища богата фруктами и овощами, такими как перец, капуста, сладкий картофель, чеснок и имбирь. В ограниченных количествах они едят животный белок и молочные продукты. К примеру, свинину и говядину они употреблять не более двух раз в неделю.