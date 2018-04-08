Эти простые советы помогут сохранить фигуру.

Эти простые советы помогут сохранить фигуру. В воскресенье, 8 апреля православные христиане отмечают светлый праздник Пасхи или день Воскресения Господнего, когда снимаются все запреты Великого поста.