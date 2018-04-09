Стало известно, какую минеральную воду лучше употреблять, чтобы избежать различных заболеваний.

Стало известно, какую минеральную воду лучше употреблять, чтобы избежать различных заболеваний. Минеральная вода значительно отличается по составу от обычной очищенной воды или воды из-под крана. Так, минеральная вода содержит большое количество растворенных солей и различный микроэлементов, которые необходимы нашему организму. В магазине находится очень много различных бутылок со столовой и минеральной водой. Но какие из них можно пить, а какие не стоят и потраченных сил?