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Медики объяснили, почему нельзя есть много жареного мяса

Жареное мясо
15:53 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Врачи не советуют часто употреблять жареную курицу, свинину, говядину и любое другое мясо.

Американские ученые провели глобальное исследование, в котором принимали участие более ста тысяч добровольцев.

Участники эксперимента - это мужчин и женщины разного возраста, имеющие высокий, средний и низкий уровень заработка.

Ученые специально приглашали для участия в исследовании людей с разным уровнем доходов, потому как главной их задачей было - определить, как воздействует на здоровье употребление мяса, в частности - жаренного. А, как известно, при маленькой зарплате невозможно есть этот продукт каждый день.

Полезно ли есть жареное мясо?

Без дополнительных выводов ученых и так понятно, что хорошо посоленное мясо, да еще и жаренное на растительном масле, не может быть полезным для фигуры.

Во-первых, в самом мясе содержатся жиры. Во-вторых, добавляются еще и жиры с масла, которые при нагревании становятся канцерогенными, то есть, очень вредными для здоровья.

Мясоеды, предпочитающие жарить свой любимый продукт, как правило, страдают от ожирения, а также целлюлита.

Перед началом эксперимента исследователи измерили всем участникам артериальное давление.

Каждый доброволец заполнил анкету, в которой указал, какой продукт для него является самым любимым и как он его готовит.

После того, как ученые изучили все анкеты, выяснилось, что люди, регулярно употребляющие жареное мясо, либо уже имеют стабильную гипертонию, либо изредка страдают от повышенного артериального давления.

В результате проведенного исследования, американские ученые отметили, что любители жареного мяса на 15% чаще сталкиваются с артериальной гипертензией, чем те, кто тоже ест мясо каждый день, но готовит его по-разному - варит, тушит в воде или готовит на пару.

Отказываться от мяса не стоит, но вот о способе его приготовления стоит задуматься и если вы привыкли только жарить, то лучше сократить количество этого продукта до 4 раз в месяц.

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Новости шоу бизнеса, Вред, Жареное меся, Исследования, Мясо, Ученые.
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