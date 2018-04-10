Ученые рассказали, почему лучше не употреблять часто жаренное мясо.

Ученые рассказали, почему лучше не употреблять часто жаренное мясо. Американские ученые провели глобальное исследование, в котором принимали участие более ста тысяч добровольцев. Участники эксперимента - это мужчин и женщины разного возраста, имеющие высокий, средний и низкий уровень заработка. Ученые специально приглашали для участия в исследовании людей с разным уровнем доходов, потому как главной их задачей было - определить, как воздействует на здоровье употребление мяса, в частности - жаренного. А, как известно, при маленькой зарплате невозможно есть этот продукт каждый день.