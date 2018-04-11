Практическая психология: как за 8 минут взбодрить уставший от негатива мозг

Негативные мысли и отрицательные эмоции обладают таким свойством, как навязчивость. Человек начинает переживать по любому, даже самому незначительному поводу, во всем видит ужас, постоянно испытывает внутреннее напряжение. При таком неоправданном состоянии тревоги говорят о повышенной тревожности. Возникает вопрос, как разорвать этот порочный круг негативных мыслей, прогнать чувство постоянной тревоги. Вот что предлагают психологи.

Как выплеснуть негатив из мозга.

Согласно данным недавнего исследования, выполненного психологом Hans Schroder, запись своих мыслей и чувств с использованием методики «экспрессивное письмо» разгрузит ваш мозг и значительно повысит эффективность его работы. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Psychophysiology.

Во время такого экспрессивного письма вы свободно выражаете свои самые сокровенные мысли и чувства, не опасаясь того, что они могут быть кем-то прочитаны.

Hans Schroder и его коллеги-соавторы исследования из Университета штата Мичиган установили, что экспрессивное письмо в течение 8 минут помогает людям с диагнозом «хроническая тревожность» значительно лучше выполнять компьютерный тест в условиях стресса благодаря уменьшению влияния негативных факторов, которые и были причиной ошибок.

Hans Schroder объясняет это тем, что экспрессивное письмо разгружает кратковременную память. Следовательно, ослабляется отвлекающее влияние тревоги на познавательные процессы, что отражается на уменьшении количества ошибок вследствие действия негативных факторов. Расскажем об этом исследовании более подробно.

Один эксперимент в колледже.

Перед началом эксперимента студентов колледжа, у которых была выявлена хроническая тревожность, разделили на две группы. Одна половина студентов (первая группа) в течение 8 минут выполняли задание по методике «экспрессивное письмо». Вторая половина (вторая группа) студентов в хронологическом порядке записывала то, что они делали за день до эксперимента.

Затем каждый испытуемый выполнял тест. При этом активность головного мозга регистрировалась с помощью электроэнцефалографа. Измерялись такие характеристика как скорость протекания познавательных процессов и точность.

Студенты первой группы показали лучшие результаты по тесту, а их электроэнцефалограммы показали, что при этом ими было затрачено меньше умственных усилий. Hans Schroder замечает по этому поводу, что тревога забирает большое количество умственной энергии. Люди, которые вынуждены преодолевать свои тревогу, постоянно находятся в условиях многозадачности – они выполняют одно задание и одновременно пытаются отслеживать и подавлять свою тревогу.

Исследования показали, что если вы освобождаете от негатива свой мозг с помощью методики «экспрессивное письмо», эти умственные ресурсы направляются для выполнения задания, а ваши результаты заметно улучшаются. Исследователи из Мичиганского университета пришли к выводу, что методика «экспрессивное письмо» показывает многообещающие результаты в ослаблении вредного влияния хронической тревожности на когнитивные функции. Также они намерены продолжать исследования с целью выявления новых возможностей данной методики.

Не так давно, в мае 2017 года было опубликовано исследование, выполненное в Университете Аризоны, согласно которому 20-минутное экспрессивное письмо на протяжении 3 дней улучшило вариабельность частоты сердечных сокращений. Это указывает на физиологическую реакцию расслабления людей, переживших стресс, т.е. их организм, возвращается в нормальное дострессовое состояние.

Практическое значение предложенной методики несомненно. С ее помощью можно нормализовать психоэмоциональное состояние человека. Описанная методика – отличный способ справляться с различными стрессами и тревожностью, улучшить свое самочувствие, а значит и укрепить свое здоровье.