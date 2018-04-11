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Куриная диета: быстрый способ похудеть

Куриная диета
13:09 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Куриная диета – это одна из наиболее эффективных методик для избавления от лишнего веса.

Многие люди быстро срываются с разнообразных методик похудения, потому что загоняют себя в жесткие рамки и пытаются есть одни и те же продукты с минимальной калорийностью в надежде на то, что все будет снижаться.

На самом деле, секрет похудения кроется в том, что рацион питания должен быть сбалансированным и иметь совсем небольшой дефицит калорий, а также в повседневной жизни нужно найти место для физической активности. Вот и все, придумывать "велосипед" нет необходимости.

Куриная диета и ее преимущества

Куриная диета тем и хороша, что не имеет практически ограничений, но в то же время помогает быстро худеть.

Ее основным продуктом, как вы уже могли догадаться, является курица. Но, желательно, выбирать филе без кожи и жира, чтобы приблизиться к желаемому результату похудения еще быстрее.

Меню куриной диеты выглядит следующим образом - на тарелке половину должно занимать куриное мясо, а вторую половину - свежие или тушеные овощи.

Не запрещаются на этой диете фрукты и крупы, которые лучше всего кушать в первой половине дня, за счет чего в организм попадет необходимые вещества:

- клетчатка, стимулирующая работу кишечника и очищающая его от лишних накоплений;

- глюкоза, благотворно воздействующая на мозг худеющего;

- витамины, антиоксиданты, минералы, микро и макро-элементы, способствующие оздоровлению организма.

Обязательно пить много воды. Это правило всех диет, особенно тех, которые можно отнести к категории "экспресс", ведь вода и обеспечивает эффект быстрого избавления от избыточных килограммов.

Кроме курицы, овощей, фруктов, каш и воды на "куриной" диете ничего есть нельзя, а отсутствие вредных продуктов, соли и сахара как раз и приводит к быстрой потере лишнего веса.

Улучшить свой результат, сидя на куриной диете, вы можете, увеличив физические нагрузки. Можно заниматься дома, бегать по утрам вокруг дома или просто по улицам/близлежащему стадиону, пойти в тренажерный зал/бассейн/фитнесзал и так далее. Любые нагрузки пойдут вам на пользу.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Диета, Куриная диета, Курица, Меню, Методика, Похудение.
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