Продукты, которые лучше всего употреблять в апреле

В апреле еще нет того изобилия сезонных овощей и фруктов, как в летний период. Но это вовсе не значит, что нужно есть одни каши и запивать их чаем, ведь помимо их есть еще масса полезных весенних продуктов и блюд, которые можно из них приготовить.

Придется довольствоваться тем, что нам предлагают продавцы продуктов питания, привезенных из-за границы, где они вырастают естественным путем без добавления пестицидов. Либо налегать на то, что имеем.

Итак, какие продукты нужно закупить для апрельского меню:

- ежевика и замляника;

- манго;

- спаржа;

- шпинат;

- артишоки;

- картофель;

- мясо;

- рыба и морепродукты;

- злаковые и бобовые.

Ягоды в апреле созревают только в теплицах, но зато они не теряют своих полезных свойств и помогут укрепить иммунитет весной, а также поднять настроение и очистить организм от токсинов, потому как являются природными антиоксидантами. Не стоит экономить на своем здоровье и покупать хотя бы по 0,5-1 кг ягод из расчета на неделю.

От свежих огурцов и помидоров медики как раз рекомендуют пока что отстраниться, потому как в них содержится очень много пестицидов, ведь они произрастают без солнца, как должны.

Мясо и рыбу лучше варить, запекать в духовке с овощами или же готовить на пару, а не жарить. За зиму организм и без того набрался канцерогенов и лишних калорий.

Как мы видим, основная часть полезных продуктов для апрельского рациона питания - привычна и доступна для украинцев.