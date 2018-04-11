Диетолог объяснила, почему вредно пить много воды

Даже и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун недавно заявила, что рекомендуемая суточная норма воды варьируется в пределах от 2,5 до 3,7 литра для мужчин и около 2 – 2,7 литра для женщин. Однако диетолог Оксана Скиталинская называет мифом нормы, побуждающие пить по 8 стаканов воды в день.

Нам десятками лет устойчиво и "авторитетно" навязывают необходимость всем пить по 2,5 – 3 и даже 4 литра воды. Говорят, что вода "вымывает токсины", делает гладкой кожу, избавляя ее от морщин и тому подобное. Даже придумали четкую цифру 8, – пишет диетолог на своей странице в Facebook.

По словам Скиталинской, вода безусловно полезна для организма, но никаких научных доказательств необходимости пить именно большое количество воды нигде нет.

Почему не нужно пить много воды?

1. В продуктах питания есть много так называемой связанной воды, в частности, фруктах, ягодах, овощах (85-90%); молоке (под 90%), мясе, рыбе, яйцах (75-90%), а также в кашах и макаронах.

2. При окислении жиров, белков и углеводов также выделяется вода – 100 г жира – почти 100 мл воды; 100 г углеводов – более 55 мл белка – около 40 мл.

3. Если суточная норма воды составляет примерно 2700 мл, то это не значит, что эту воду нужно выпить, добавляет специалист.

Поскольку мы получаем воду:

• 500 мл – жидкие блюда;

• 700 мл – продукты (овощи, фрукты, ягоды, каши)

• 1000 мл – вода, чай, кофе, напитки и т.п.);

• 300-400 мл – эндогенная вода, которая образуется в процессе обмена веществ.

По словам Скиталинской, норма воды для взрослого человека – около 40 мл на килограмм нормальной массы тела и 100-150 мл на килограмм массы тела. То есть только один литр воды в так называемом свободном виде нужно для человека без чрезмерных физических нагрузок и без чрезмерного потения.

"Все, что сверх этой нормы – это перегрузка сердца и сосудов, и усиленный распад белка, что особенно опасно для людей старшего возраста (не заставляйте своих родителей пить по 2 и более литров воды)", – отмечает эксперт.