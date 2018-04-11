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Что будет с организмом, если съесть самый острый в мире перец

Каролинский жнец
18:13 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Медики исследовали, какое влияние на организм имеет самый острый в мире перец "Каролинский жнец".

Результат наблюдения они опубликовали в журнале BMJ Case Reports. Во время исследования медики предложили попробовать перец 34-летнему пациенту. В результате у него начались резкие боли в голове и шее, которые продолжались несколько дней. При этом других симптомов, например, нечеткости речи, зрения или слабости у него не было.

Как показала компьютерная томография, произошло несколько сокращений артерий в мозге. Медики обнаружили, что мужчина страдает от обратного церебрального вазокострикторного синдрома (нарушение мозгового кровообращения), который характеризуется острыми головными болями.

Через пять недель его состояние нормализировался: боли прошли, а артерии вернулись в прежнее состояние.

"Каролинский жнец" – сорт перца чили, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый острый перец в мире.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Каролинский жнец, Красный перец, Организм, Острый перец, Перец чили, Питание, Сорт перца.
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