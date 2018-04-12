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Польза и вред капучино: медики рассказали всю правду

Капучино
10:10 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Немногие знают, как в действительности воздействует на организм кофе с молоком.

Люди делятся на два типа - те, кто пьет кофе с молоком (капучино, латте и т.д), и остальные, предпочитающие черный натуральный кофе.

Ни для кого не будет новостью рекомендация врачей относительно дозировки кофе в день. Медики советуют выпивать 1-2 чашки и то, только в первой половине дня, иначе бессонницы не избежать.

Это касается любого вида кофе, то есть, независимо от того, добавляли в него что-то или нет.

Полезен ли капучино?

В состав капучино входит кофе и молоко, а также сахар. Если рассматривать каждый из этих продуктов по отдельности, получается следующее:

кофе - бодрит, тонизирует, стимулирует перистальтику кишечника, ускоряет метаболизм, повышает артериальное давление, что хорошо для гипотоников;

молоко - насыщает организм полочными бактериями, белками и кальцием;

сахар - повышает уровень глюкозы в крови и стимулирует работу мозга, но только в том случае, если это чайная ложка, а не сразу 2-3.

Как бы это прискорбно не звучало, но когда эти ингредиенты смешивают в одной чашке, то ничего полезного они принести вашему организму уже не в состоянии.

Правда, стоит отметить, что чашка капучино для многих людей, особенно представительниц прекрасного пола, является улучшателем настроения.

Как капучино может навредить здоровью?

При смешивании казеинового белка из молока с вяжущими веществами кофе образуется некая субстанция, которая практически не усваивается в ЖКТ.

Даже при повышенной кислотности желудка быстро переварить эту субстанцию не получится и какая-то ее часть может так и остаться в органе, что совершенно небезопасно для него.

Медики утверждают, из-за регулярного употребления кофе с молоком в большом количестве может сильно пострадать желудок, причина чего описана в предыдущем предложении, а его здоровые клетки могут трансформироваться в раковые.

Вывод таков: пить можно и капучино и любой другой вид напитков, в основе которых лежит молотый кофе, но не более двух чашек в день.

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Новости шоу бизнеса, Вред, Капучино, Кофе, Кофе с молоком, Польза.
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