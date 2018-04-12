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Ученые рассказали о главной причине алкоголизма

Алкоголизм
11:02 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Было проведено исследование, в котором приняли участие 500 тысяч человек.

Группа ученых под руководством Тимоти Фрейлинга из Эксетерского университета в Великобритании обнаружила вариант (аллель) гена FGF21, который способствует высокому артериальному давлению и повышенному потреблению сахара и алкоголя. При этом показана связь этого же аллеля с уменьшением жировых отложений в теле человека.

Ген FGF21 (фактор роста фибробластов 21) – гормон, выделяемый печенью, отвечает за высокую чувствительность к инсулину. Он стимулирует поглощение глюкозы адипоцитами (жировыми клетками), понижая, таким образом, уровень сахара в крови. Кроме того, он влияет на гипоталамус в мозге человека, подавляя желание употреблять сахар и алкоголь.

Повышенные уровни гормона наблюдаются у людей с неалкогольной жировой болезнью печени, а также у страдающих ожирением, что указывает на невосприимчивость тканей к гормону.

Некоторые мутации в FGF21 приводят к появлению аллелей с другими свойствами. Ученые проанализировали данные долговременного исследования UK Biobank, в котором участвовали 500 тысяч человек. Добровольцы сдавали образцы крови, слюны и мочи для выделения ДНК. Также они заполнили опросники для определения их пищевых привычек.

По словам исследователей, поиск ассоциаций между различными аллелями и их фенотипическими проявлениями позволят объяснить, почему снижается эффективность лекарственных препаратов, направленных на тот или иной ген.

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Новости шоу бизнеса, Алкоголизм, Алкоголь, Исследования, Причина, Ученые.
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