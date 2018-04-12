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Диетолог объяснил, что нужно делать, чтобы перестать есть вечерам

Вечерний перекус
22:44 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Диетолог рассказала о нескольких причинах интенсивного переедания по вечерам.

Повышенный аппетит в вечернее или даже ночное время может быть как вредной привычкой или последствием нарушения распорядка дня, так и серьезной психологической проблемой. Об этом рассказала диетолог Людмила Бабич.

Специалист уверяет, что причины ночного обжорства могут быть как объективные, так и чисто личные, субъективные. К первым относиться вполне нормальная потребность в пище, если к примеру, в течение дня ку вас не было времени нормально пообедать и вы ограничились бутербродом с чашкой кофе, а домой добрались только поздним вечером.

«Бывает и иначе – вы сидите на жесткой диете, едите только низкокалорийные продукты и то по горсточке. Естественно, не получая необходимых микроэлементов и полезных веществ, организм истощается и начинает вам об этом «сигналить» волчьим аппетитом. И не поддаться ему с каждым днем все сложнее, рано или поздно происходит срыв.

Аппетит из-за того что вы мало или не вовремя ели – это объективная причина.

Часто главная причина переедания по вечерам - чисто психологическая. Например, вы просто привыкли есть по вечерам при просмотре телесериалов или едите каждый раз, когда расстроены или вам нечем заняться. Тогда бороться нужно не с голодом, а со своими проблемами, настроением и вредными привычками.

«В любом случае стоит не терпеть это состояние, а все-таки слегка перекусить. Важно только выбирать те продукты, которые не создадут тяжести в желудке и не осядут на талии. Потому выбирайте что-то нежирное и легкое для переваривания – йогурт, нежирный творог, овощной салат либо несладкие фрукты. Помните, что для того, чтобы уровень сахара в крови повысился, и мы почувствовали сытость, надо хотя бы 15 минут, потому не проглатывайте пищу, а жуйте медленно, наслаждаясь вкусом» - советует врач.

Чувство голода по вечерам довольно легко предотвратить - не голодайте в течении дня, иначе переедания в вечернее время будет сложно избежать.

Пейте больше чистой воды. Порой аппетит проходит и без пищи, достаточно выпить стакан воды комнатной температуры, говорит эксперт.

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Новости шоу бизнеса, Вечерний перекус, Как не хотеть есть вечером, Как перестать есть вечером, Способы перестать кушать вечером.
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