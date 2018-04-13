Полезные продукты, улучшающие состояние кожи лица

Пытаясь избавиться от акне и других проблем с кожей, многие женщины прибегают к салонным процедурам, которые мало того, что стоят немалых денег, так ещё и не всегда бывают эффективны. А ведь всё что нужно нашей коже есть в продуктах питания, которые мы видим на прилавках магазинов, но не догадываемся, что именно они могут улучшить состояние нашей кожи и избавить от прыщей, расширенных пор и жирного блеска.