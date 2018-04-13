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Полезные продукты, улучшающие состояние кожи лица
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11:58 Сегодня Телеграф
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Новости шоу бизнеса: Поддержание красоты женщины изнутри, с помощью полезных продуктов питания.
Пытаясь избавиться от акне и других проблем с кожей, многие женщины прибегают к салонным процедурам, которые мало того, что стоят немалых денег, так ещё и не всегда бывают эффективны. А ведь всё что нужно нашей коже есть в продуктах питания, которые мы видим на прилавках магазинов, но не догадываемся, что именно они могут улучшить состояние нашей кожи и избавить от прыщей, расширенных пор и жирного блеска.
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