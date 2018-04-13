В Минздраве объяснили, как вызвать своего врача на дом

Пациент и врач будут сами согласовывать необходимость визита медика домой.

Об этом на брифинге относительно кампании по выбору врача сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сейчас распространяются слухи, что врачи не будут приезжать на вызовы. Это неправда. Что будет происходить: пациент звонит по телефону в свою амбулаторию или к своему врачу; врач будет общаться с ним по телефону, и они будут решать или врач должен приехать к пациенту или пациент к врачу. Это неправда, что мы отменяем выезды к пациентам, это теперь будет решаться между пациентом и врачом", - сказала Супрун.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк уточнил, что переходный период, во время которого нужно определиться с врачом, будет продолжаться в течение 2018-2019 годов, и законодательством предусмотрено, что пациент, не заключивший декларацию, может обращаться на первичное звено за консультациями и помощью.

"Но мы призываем не злоупотреблять этими годами, и рано или поздно, когда вы будете готовы определиться, то определяйтесь, потому что иметь собственного врача намного лучше, чем ходить на разовые консультации", - отметил заместитель министра.

Далее Супрун отметила, что подписать декларацию можно в любое время. Выбрать медицинское учреждение, которое уже имеет возможность заключать декларации в электронном виде, можно или на карте медицинских учреждений на сайте eHealth, или обратившись в то учреждение, на котором есть отметка "Здесь можно выбрать своего врача".