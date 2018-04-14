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Ученые: Загрязнение воздуха повысило риск развития болезней дыхательных путей

Загрязнение воздуха
14:30 Сегодня Телеграф
ecology.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: За резким подъемом уровня загрязнения стабильно следовала вспышка инфекций дыхательных путей.

Даже кратковременное повышение уровня загрязнения воздуха усиливает риск развития острых инфекций дыхательных путей - пневмонии, бронхита, гриппа, коклюша. Этот эффект оказался особенно заметным у детей. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Один из ключевых параметров, по которым оценивают качество воздуха, - количество мелкодисперсных твердых частиц, известных как РМ2.5. Их диаметр не превышает 2,5 микрометра, поэтому они легко проникают в организм. В 2017 году международная группа ученых выяснила, сколько преждевременных смертей вызвало загрязнение воздуха этими частицами.

Авторы новой работы использовали сведения об уровне загрязнения воздуха в регионе Уосатч-Фронт в штате Юта: там проживает около 80% населения штата. Ученые рассмотрели данные о погодных условиях и загрязнении атмосферы в Уосатч-Фронт с 1999 по 2016 год. Затем совместили их с информацией об обращениях в местные больницы и поставленных диагнозах. Всего за изученный период острые инфекции дыхательных путей обнаружили у 146 397 пациентов, большинство из них - дети до двух лет.

Выяснилось, что за резким подъемом уровня загрязнения стабильно следовала вспышка инфекций дыхательных путей. Она начиналась в первую неделю после пика загрязнения и достигала максимума через три недели. Исследователи подсчитали, что с увеличением концентрации PM2.5 на 10 мкг/м³ риск развития болезней возрастает на 15-32% в зависимости от возраста.

Ученые называют несколько вероятных причин этой связи. Возможно, при предупреждении о загрязнении люди проводят больше времени в закрытых помещениях, не проветривая их, - это позволяет болезням распространяться быстрее. Однако не исключено, что воздействие мелкодисперсных частиц делает дыхательные пути более восприимчивыми к инфекциям. Младенцы также могли оказаться в группе повышенного риска по нескольким причинам: их организм менее устойчив к заражению, при этом взрослые чаще лечатся дома, не обращаясь к врачу.

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Новости шоу бизнеса, Болезнь, Дыхание, Загрязнение воздуха, Здоровье, Организм, развития болезней дыхательных путей, Риск.
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