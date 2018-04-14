Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко прокомментировал удар по Сирии Порошенко прокомментировал удар по Сирии
Новости: Экстренная медицина в Украине требует внимания Экстренная медицина в Украине требует внимания
Новости: "Динамо" в невероятном матче обыграло "Шахтер" "Динамо" в невероятном матче обыграло "Шахтер"
Новости: Красивейшие национальные парки со всей планеты (Фото) Красивейшие национальные парки со всей планеты (Фото)
X

Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека

Алкоголь
18:47 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые рекомендуют сократить потребление алкоголя.

Британские ученые вычислили безопасную дозу алкоголя для организма человека. Исследование проводил Британский фонд сердечных заболеваний. В ходе исследования были изучены привычки более 600 тысяч человек из 19 стран мира.

Оказалось, что вред организму наносить алкоголь в количестве более 100 г чистого спирта, что эквивалентно пяти кружкам пива крепостью 4 процента или 875 мл красного вина крепостью 13 процентов.

Превышение этой нормы в два раза может привести к сокращению продолжительности жизни на 1-2 года, в 2,5 раза – на 4-5 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Алкоголь, Безопасная доза алкоголя, Доза алкоголя для человека, Сколько можно выпить алкоголя.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Сладкий космос: астрономические торты в форме планет (Фото) Врачи рассказали, что делать, если вы часто потеете Доктора дали советы, как уменьшить симптомы весенней аллергии

Последние новости

Зеркаль: Договор о дружбе с РФ исчерпал себя Атмосферные изображения покинутых мест (Фото) Стаховский вышел в финал квалификации в Монте-Карло
Сегодня читают
01 "Шахтер" 0:1 "Динамо": события матча
02 В Минобороны РФ отреагировали на удары США и союзников по Сирии
03 Ученые нашли связь между количеством выпитого алкоголя и продолжительностью жизни
04 "Челси" интересуется украинским футболистом
05 Холостяк 8 сезон, 6 выпуск: проект покинули сразу две участницы (Видео)
Новости сегодня
19:00 Коалиция выпустила по Сирии 105 ракет
18:50 Забавные собачки, которые выглядят точь-в-точь как люди
18:47 СБУ выдворила абхазского "вора в законе"
18:40 Лав: возможный уход ЛеБрона скажется на "Кливленде" в плей-офф
18:34 Китайцы будут создавать копии Tesla
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну
Новости: Франция представила отчет о химатаке Асада в Сирии Франция представила отчет о химатаке Асада в Сирии
Новости: Трамп доволен ударом по Сирии Трамп доволен ударом по Сирии
Новости: Медики назвали свойства моркови, о которых ранее никто не знал Медики назвали свойства моркови, о которых ранее никто не знал
Добавить комментарий
0