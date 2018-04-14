Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека

Британские ученые вычислили безопасную дозу алкоголя для организма человека. Исследование проводил Британский фонд сердечных заболеваний. В ходе исследования были изучены привычки более 600 тысяч человек из 19 стран мира.

Оказалось, что вред организму наносить алкоголь в количестве более 100 г чистого спирта, что эквивалентно пяти кружкам пива крепостью 4 процента или 875 мл красного вина крепостью 13 процентов.

Превышение этой нормы в два раза может привести к сокращению продолжительности жизни на 1-2 года, в 2,5 раза – на 4-5 лет.