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Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
18:47 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
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Британские ученые вычислили безопасную дозу алкоголя для организма человека. Исследование проводил Британский фонд сердечных заболеваний. В ходе исследования были изучены привычки более 600 тысяч человек из 19 стран мира.
Оказалось, что вред организму наносить алкоголь в количестве более 100 г чистого спирта, что эквивалентно пяти кружкам пива крепостью 4 процента или 875 мл красного вина крепостью 13 процентов.
Превышение этой нормы в два раза может привести к сокращению продолжительности жизни на 1-2 года, в 2,5 раза – на 4-5 лет.
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