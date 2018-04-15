Исследования показали, что во время сна можно заработать морщины

Люди, спящие на боку, могут заработать себе морщины. Зато данная позиция помогает при несварении, снижая остроту симптомов кислотного рефлюкса, часто проявляющегося в виде изжоги, заявляет профессор Джим Хорн из Исследовательского центра сна при Университете Лафборо. Что касается морщин, то в зависимости от того, на какой стороне вы спите, мимические морщины могут становиться глубже, ведь лицо вдавлено в подушку.

Любители спать на спине почувствуют облегчение при артрите и болях в суставах, но будут страдать от астмы, храпа, проблем с сердцем и апноэ сна. Дело в том, что данное положение предполагает равномерное распределение веса без перегрузки какой-то одной области. Одновременно с этим в данном положении расслабляются и мышцы языка и челюсти. Отсюда - храп, в особенности у полных людей.

Исследование показало: люди, спящие на спине, имеют пониженное содержание кислорода в кровотоке. Они быстрее дышат и ткани тела лишаются кислорода, повышая вероятность развития респираторных недугов.

"Поза эмбриона" (на боку с подогнутыми коленями) поможет, если у человека болит поясница, однако подарит боли в шее и головные боли. Согнутый позвоночник позволяет разгрузить спину, снизив давление на диски и стимулируя восстановление. Но важно помнить: шея должна оставаться на одном уровне с телом. Для этого стоит правильно подобрать подушку, дабы она не была слишком высокой или плоской.

Выбирая позицию "ложечек" (обнимая партнера, лежа лицом к его спине), по словам ученых, вам удастся справиться со стрессом. Однако ночи, проведенные в такой позе, приводят к болям в теле. Физический контакт позволяет снизить степень психологического напряжения у мужчин и женщин. Но такая поза усиливает болевые ощущения, которые уже присутствуют. Нередко развиваются боли в плечах и спине. А вот, если вы спите на руке или груди партнера, болей в шее вам не избежать.

Если же вы выбираете позу "загорающего" (на животе), то это оградит вас от храпа, но принесет онемение в руках. Бывает, в таком положении человек начинает скрежетать зубами за счет увеличения нагрузки на зубы и смещения челюсти. Боли в шее тоже могут быть нередкими гостями. В данной ситуации эксперты советуют купить анатомический матрас из латекса или матрас с изолированными пружинами.