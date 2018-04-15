Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СМИ: На военной базе в Сирии произошел взрыв, среди погибших есть офицеры СМИ: На военной базе в Сирии произошел взрыв, среди погибших есть офицеры
Новости: Россия не планирует выводить свои войска из Приднестровья Россия не планирует выводить свои войска из Приднестровья
Новости: Арбитрам ЧМ-2018 разрешат прерывать матчи в случае проявления расизма Арбитрам ЧМ-2018 разрешат прерывать матчи в случае проявления расизма
Новости: Это мощно: "Богдан Моторс" презентовал уникальный внедорожник (Видео) Это мощно: "Богдан Моторс" презентовал уникальный внедорожник (Видео)
X

Исследования показали, что во время сна можно заработать морщины

Морщины
03:22 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые проанализировали "плюсы" и "минусы" поз, в которых мы спим, и вот их выводы.

Люди, спящие на боку, могут заработать себе морщины. Зато данная позиция помогает при несварении, снижая остроту симптомов кислотного рефлюкса, часто проявляющегося в виде изжоги, заявляет профессор Джим Хорн из Исследовательского центра сна при Университете Лафборо. Что касается морщин, то в зависимости от того, на какой стороне вы спите, мимические морщины могут становиться глубже, ведь лицо вдавлено в подушку.

Ученые выяснили, какую опасность здоровью несут консервированные продукты

Любители спать на спине почувствуют облегчение при артрите и болях в суставах, но будут страдать от астмы, храпа, проблем с сердцем и апноэ сна. Дело в том, что данное положение предполагает равномерное распределение веса без перегрузки какой-то одной области. Одновременно с этим в данном положении расслабляются и мышцы языка и челюсти. Отсюда - храп, в особенности у полных людей.

Прекрасные девушки, которые больше похожи на барби (Фото)

Исследование показало: люди, спящие на спине, имеют пониженное содержание кислорода в кровотоке. Они быстрее дышат и ткани тела лишаются кислорода, повышая вероятность развития респираторных недугов.

"Поза эмбриона" (на боку с подогнутыми коленями) поможет, если у человека болит поясница, однако подарит боли в шее и головные боли. Согнутый позвоночник позволяет разгрузить спину, снизив давление на диски и стимулируя восстановление. Но важно помнить: шея должна оставаться на одном уровне с телом. Для этого стоит правильно подобрать подушку, дабы она не была слишком высокой или плоской.

Откровенная фотосъемка модели Наоми Кэмпбелл вызвала дискуссии в Интернете
Откровенная фотосъемка модели Наоми Кэмпбелл вызвала дискуссии в Интернете Читать полностью

Выбирая позицию "ложечек" (обнимая партнера, лежа лицом к его спине), по словам ученых, вам удастся справиться со стрессом. Однако ночи, проведенные в такой позе, приводят к болям в теле. Физический контакт позволяет снизить степень психологического напряжения у мужчин и женщин. Но такая поза усиливает болевые ощущения, которые уже присутствуют. Нередко развиваются боли в плечах и спине. А вот, если вы спите на руке или груди партнера, болей в шее вам не избежать.

Если же вы выбираете позу "загорающего" (на животе), то это оградит вас от храпа, но принесет онемение в руках. Бывает, в таком положении человек начинает скрежетать зубами за счет увеличения нагрузки на зубы и смещения челюсти. Боли в шее тоже могут быть нередкими гостями. В данной ситуации эксперты советуют купить анатомический матрас из латекса или матрас с изолированными пружинами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Морщины, Новости здоровья, Позы для сна, Сон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Эксперты подсказали смузи, который омолаживает кожу Как папиллома может превратиться в опухоль: объяснение врачей Ученые: Загрязнение воздуха повысило риск развития болезней дыхательных путей

Последние новости

Спутники Swarm обнаружили второе магнитное поле, окружающее планету Земля Полузащитник "Челси" может перейти в "Вест Хэм" Германия и Франция будут добиваться долговременного прекращения огня в Сирии
Сегодня читают
01 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
02 "Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"
03 Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
04 США предъявили Сирии ультиматум
05 Ярославский прокомментировал переход Красникова в "Динамо"
Новости сегодня
04:17 Президент "Наполи": Коллина вредил итальянским клубам
03:10 На Киевщине полиция пресекла деятельность "коллекторской фирмы"
03:05 Уморительная подборка картинок, которая поднимет на максимум ваше настроение
02:50 Построен первый мост, изготовленный роботами при помощи трехмерной печати (Видео)
02:40 Коукалова о конфликте с Витковой: Мы не разговаривали несколько лет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну
Новости: Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство
Новости: Януковичу не выплатили компенсацию Януковичу не выплатили компенсацию
Новости: Ученые выяснили, какую опасность здоровью несут консервированные продукты Ученые выяснили, какую опасность здоровью несут консервированные продукты
Добавить комментарий
0