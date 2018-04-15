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Диетологи назвали лучшие продукты для профилактики онкологии

Продукты
07:41 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua.
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Эти продукты помогут защититься от онкологии.

Диетологи разработали целый список продуктов, защищающих от онкологии. В последнее время все больше говорится о продуктах, провоцирующих рак, а какие из них помогают предотвратить онкологию.

Эксперты всех мастей и уровней не перестают предупреждать о вреде употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Но при этом, как, оказывается, есть масса продуктов, которые в свою очередь активно борются со свободными радикалами и всячески стараются предотвратить появление онкологии.

Красное мясо, копчености, колбасы, ветчина, соленые продукты, чипсы, бульонные кубики, лимонад, алкоголь – все эти продукты занесены медиками в черный список, как потенциальных факторов-причин появления раковых заболеваний. А вот диетологи разработали целый список альтернативных продуктов, защищающих от онкологии.

Капустные

Это может быть белокочанная капуста, репа, брюква, брокколи, брюссельская капуста и другие подобные продукты. В каждом из них содержатся витамины С, В и К, магний, калий и другие полезные вещества. Все капустные вырабатывают ферменты детоксикации, задерживая тем самым появление рака и развитие болезни. К тому же они активно нейтрализуют воздействие канцерогенные веществ, которые возникают в процессе жарки мяса. Наибольше капустные полезны для профилактики рака легких, простаты и кишечника.

Ягоды

Практически во всех ягодах содержится достаточно много витамина С и клетчатки. Больше всего эллаговой кислоты содержится в клубнике и малине. Именно она защищает от рака кожи, мочевого пузыря, легких, пищевода и груди. А вот в чернике много витаминов С и К, марганца, флавоноидов, стилбена – все они уменьшают воспаление. Много антиоксидантов есть и в клюкве. В общем, все ягоды содержат массу биологически активных элементов, которые эффективно защищают от рака и других хронических заболеваний.

Яблоки

Это ценный источник клетчатки, витамина С. А еще в яблоках есть флавоноиды, обладающие противовоспалительным действием. Благодаря полезным веществам, яблоки защищают клетки от повреждений и убивают раковые клетки. Те, кто систематически употребляет яблоки, реже болеет раком легких и кишечника.

Вишня

Этот плод — источник витамина С, бета-каротина, клетчатки, калия и других антиоксидантов.

Цельнозерновые продукты

Продукты из цельнозерновой пшеничной и ржаной муки, цельнозерновые овсяные хлопья, ячмень, цельнозерновые кукурузные продукты, цельнозерновые продукты из проса, гречка, коричневый и дикий рис – все они имеют в своем составе биологически активные вещества, которые защищают организм от рака. Съедая 150-200 г ржаного хлеба, мы обеспечиваем организм половиной дневной дозы клетчатки.

А еще против рака успешно борются льняное семя, все луковые растения, кофе, чай, тыква, салат, чили, помидоры. В качестве профилактики онкологии стоит налегать на морковь, цитрусовые, орехи, гранаты, дыни, арбузы, грибы, сою и другие.

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Новости шоу бизнеса, Еда, Здоровье, Онкология, Организм, Питание, Продукты.
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