Всего одна ночь без сна способна привести к тяжелой болезни

Ученые уверены, что бессонница является одной из причин возникновения болезни Альцгеймера. При этом недуге в мозге человека появляется повышенное содержание белка бета-амилоида, образующего бляшки, которые и становятся настоящей проблемой, приводящей к печальным последствиям.

Все образования успешно удаляются здоровым организмом. Этот процесс осуществляется ночью, когда человек отдыхает. У страдающих бессонницей накапливается избыточное количество бета-амилоида в мозге. В запущенном случае развивается болезнь Альцгеймера и появляются последствия.

По словам ученых, достаточно всего одной ночи без сна и данный недуг может поразить человека. Опасная концентрация белка и бляшек образуется в гиппокампе – лимбической системе головного мозга, отвечающей за память.

Американские сотрудники Национальных институтов США проводили исследование с 20 испытуемыми возрастом от 22 до 72 лет. У всех кроме одного уровень бета-амилоида повысился после бессонных ночей. Этот процесс не зависел от возраста и пола.