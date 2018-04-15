Овощи можно есть в разном виде.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять в день как минимум пять овощей. При этом их можно есть не только в сыром виде, но и варить, запекать, готовить на гриле. Сложность состоит только в том, что овощи потеряют полезные свойства под действием высоких температур, если их неправильно приготовить. Диетологи рассказали, как готовить разные виды овощей, чтобы они не теряли своих полезных свойств под действием высоких температур. Пусть ваш рацион состоит только из самых полезных блюд.