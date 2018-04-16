В ходе многочисленных клинических испытаний неоднократно было доказано , что употребление в пищу орехов положительно влияет на работу организма.

Несмотря на весьма скромные размеры, орехи представляют собой кладезь полезных веществ. В них содержатся витамины, минералы, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, позволяющие снизить уровень «вредного» холестерина. В ходе многочисленных клинических испытаний неоднократно было доказано , что употребление в пищу орехов положительно влияет на работу организма, нормализует обмен веществ и повышают иммунитет. Если добавить к этому, что орехи достаточно калорийный продукт, мы получим и идеальную закуску, подходящую для легкого перекуса. Далее рассмотрим полезные свойства каждого из популярных видов орехов.