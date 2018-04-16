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Эксперты назвали главную пользу сыра

Сыр
18:44 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые оценили рацион и состояние здоровья 1522 мужчин и 1104 женщин.

Медики в результате исследований установили важное полезное качество сыра, которое проявляется только в случае мужчин.

Так, сыр защищает кости мужчин от остеопороза, пишет The Deccan Chronicle. Американские исследователи выяснили, что мужчины, которые едят сыр как минимум трижды в неделю, значительно реже сталкиваются с остеопорозом.

Ученые оценили рацион и состояние здоровья 1522 мужчин и 1104 женщин. Возраст участников составлял от 32 до 82 лет. Медики просканировали позвоночник и нижние конечности испытуемых с помощью компьютерной томографии.

Мужчины в возрасте за 50 лет, в рацион которых входило много молочки, имели самые крепкие бедренные кости и позвоночник. Однако максимально положительные результаты были у любителей сыра.

В случае с женщинами не наблюдалось подобной взаимосвязи.

Украина по итогам января-марта 2018 года экспортировала 1,92 тыс. тонн сыра, что на 23,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В денежном выражении экспорт вырос в 1,4 раза — до 7,23 млн долларов.

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Новости шоу бизнеса, Врачи, Польза, Сыр, Ученые, Эксперты.
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