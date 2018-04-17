Как быстро справиться со стрессом: шесть простых способов

Стресс – опасная штука, которая подстерегает человека на каждом шагу. Заставить вас понервничать или позлиться может пробка на дороге, большое количество работы в офисе, плохое самочувствие родных или даже просто комментарий в соцсети.

Чтобы прийти в себя, важно не фокусироваться на причине стресса, а научиться справляться с ним.

Шесть простых способов вернуть себе спокойствие:

1. Сфокусируйтесь на дыхании

Ритмичное дыхание – отличное упражнение для борьбы со стрессом, которое не требует особой подготовки.

Как правильно это делать:

Установите таймер на три минуты

Сфокусируйтесь на своем дыхании

Сделайте глубокий вдох через нос, пока считаете до пяти

Задержите дыхание еще на пять счетов

Выдыхайте, снова считая до пяти

Повторяйте до тех пор, пока не почувствуете, что успокоились

Если вы испытываете не только стресс, но и сильную усталость, американский психиатр Мерлин Вей рекомендует делать это упражнение во время прогулки.

Секрет этого упражнения предельно прост: успокаивая дыхание, вы снижаете уровень гормона стресса кортизола.

2. Сделайте перерыв от телефона

Постоянная проверка новых уведомлений на смартфоне усугубляет стресс и нервозность.

Сделайте пауз и постарайтесь просто не проверять почту, сообщения и лайки хоть на какое-то время. Вместо этого сосредоточьтесь на себе и на том, как вы себя чувствуете: закройте глаза, дышите медленно и направьте мысли на то, за что вы благодарны судьбе.

Согласно исследованиям, способность чувствовать благодарность повышает уровень счастья человека.

3. Скачайте приложение для медитации

Популярные приложения Headspace или Insight Timer помогут вам сосредоточиться на внутренних ощущениях в максимально короткие сроки.

4. Слушайте медленную, расслабляющую музыку

Терапия музыкой – это отличный способ расслабиться, где бы вы ни находились.

"Слуховая кора взаимодействует с другими областями мозга, отвечающими за восстановление, движения, мотивацию и управление эмоциями", – рассказывает специалист по интегративной медицине Национального института здравоохранения США Эммелина Эдвардс.

Согласно исследованиям, музыка помогает людям справляться со стрессом, легкой депрессией и беспокойством.

5. Выпейте горячий чай

Чай или другой напиток без кофеина поможет расслабиться. Но не тратьте это время на проверку смартфона: лучше уделите несколько минут на расслабление, сосредоточившись на аромате чая, его вкусе и температуре, рассмотрите чашку, из которой пьете.

Это помогает настроить мысли на другой лад, сосредоточиться и успокоиться.

6. Прогуляйтесь

Свежий воздух, смена картинки, виды природы хорошо помогают в борьбе с беспокойством и неспособностью сосредоточиться.