Оказывается, не вся рыба приносит пользу здоровью.

Диетологи утверждают, что рыба невероятно полезна, причем любая. По их мнению, в рационе человека, ведущего здоровый образ жизни, минимум, три раза в неделю должно присутствовать рыбное блюдо. Конечно же, речь идет о вареной, тушеной, запеченной и малосоленой рыбе, но никак не о копченой, особенно, если ее "коптили" с помощью жидкого дыма. А вот против домашнего копчения медики не имеют ничего против, разве что, рекомендуют не налегать на такую рыбку слишком часто. Как выяснилось, ученые проводили несколько исследований, в результате которых нашли в некоторых сортах рыбы опасные вещества и соединения, которые могут нанести урон здоровью.