Именно в этом возрасте у большинства представительниц прекрасного пола происходит замедление интенсивности обмена веществ.

Женщины всегда испытывают досаду от того, что любимая юбка или брюки вдруг перестали застегиваться, т. к. количество сантиметров на талии и бедрах прибавилось. Особенно часто сталкиваться с такими метаморфозами приходится после 40 лет: именно в этом возрасте у большинства представительниц прекрасного пола происходит замедление интенсивности обмена веществ. Эти изменения начинаются примерно с 27-30 лет, и все неизрасходованные «ресурсы» откладываются в виде жировой ткани в области груди, верхней части рук и бедер. А после 40 лет предательские лишние килограммы начинают появляться не только в этих частях тела, но и на талии и животе. Особенно заметным этот процесс становится после наступления менопаузы: у женщины может появляться до 5-10 лишних килограммов. При физиологичном климаксе они появляются постепенно: примерно по 0,5 кг в год. А при менопаузе, вызванной хирургической операцией или при ее раннем наступлении, вес может набираться намного быстрее.