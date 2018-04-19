Диетологи рассказали о новых правилах похудения

Тема похудения всегда будет актуальной, потому как половина населения всей планеты страдает от избыточного веса либо старается поддерживать его на одной отметке в течение долгих лет, что не так уж и легко.

Жесткие диеты - это первое, что останавливает желающих сбросить лишние килограммы, потому что выдержать их может далеко не каждый. К тому же, медики бьют тревогу и настоятельно рекомендуют не прибегать к помощи строгих систем питания для похудения, ведь они изрядно портят здоровье.

Ученые назвали новые правила похудения, которые могут показаться вам знакомыми:

Ешьте фрукты и овощи перед едой. Такое странное правило помогает утолить чувство голода быстрее, чем вы могли бы подумать. Все знают, что вместо калорийного десерта лучше съесть яблоко, но американские диетологи утверждают, что такой полезный десерт нужно вообще перенести на 15-20 до основного приема пищи.

Таким же свойством обладают другие фрукты и овощи, состоящие в большей степени из воды - кабачки, огурцы, арбуз и так далее. Употребление этих продуктов перед едой обманет организм, утолив чувство голода, и позволит не переедать.

Ешьте наедине с самим собой. Когда человек ест в полном одиночестве, он не отвлекается, а это значит, что его мозг будет сконцентрирован на еде, за счет чего быстрее наступит насыщение.

Берите пример с детей. Ребенок, когда не хочет есть - он не ест, что бы ему не предлагали. Так и взрослым нужно научиться понимать сигналы своего организма, а если не получается, то при ощущении голода - выпивать стакан воды и только если он не отступил, кушать.

Процедура "криолиполиз" считается экспертами одной из эффективных для похудения на сегодняшний день и менее опасна, в отличие от липосакции. Ученые предлагают замораживать жировые клетки, помещая человека в крио-сауну, и на сегодняшний день этот метод начинает набирать популярности.