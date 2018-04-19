Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 19.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Новости: В МВФ отреагировали на возможное повышение "минималки"
В МВФ отреагировали на возможное повышение "минималки"
Новости: ЧМ-2018: повторы с помощью VAR будут показывать болельщикам на экранах
ЧМ-2018: повторы с помощью VAR будут показывать болельщикам на экранах
Новости: Метеорит с алмазами упал на Землю
Метеорит с алмазами упал на Землю
X

Диетологи рассказали о новых правилах похудения

Похудение
14:22 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Для того, чтобы похудеть, необязательно истязать себя диетами.

Тема похудения всегда будет актуальной, потому как половина населения всей планеты страдает от избыточного веса либо старается поддерживать его на одной отметке в течение долгих лет, что не так уж и легко.

Жесткие диеты - это первое, что останавливает желающих сбросить лишние килограммы, потому что выдержать их может далеко не каждый. К тому же, медики бьют тревогу и настоятельно рекомендуют не прибегать к помощи строгих систем питания для похудения, ведь они изрядно портят здоровье.

Ученые назвали новые правила похудения, которые могут показаться вам знакомыми:

Ешьте фрукты и овощи перед едой. Такое странное правило помогает утолить чувство голода быстрее, чем вы могли бы подумать. Все знают, что вместо калорийного десерта лучше съесть яблоко, но американские диетологи утверждают, что такой полезный десерт нужно вообще перенести на 15-20 до основного приема пищи.

Таким же свойством обладают другие фрукты и овощи, состоящие в большей степени из воды - кабачки, огурцы, арбуз и так далее. Употребление этих продуктов перед едой обманет организм, утолив чувство голода, и позволит не переедать.

Ешьте наедине с самим собой. Когда человек ест в полном одиночестве, он не отвлекается, а это значит, что его мозг будет сконцентрирован на еде, за счет чего быстрее наступит насыщение.

Берите пример с детей. Ребенок, когда не хочет есть - он не ест, что бы ему не предлагали. Так и взрослым нужно научиться понимать сигналы своего организма, а если не получается, то при ощущении голода - выпивать стакан воды и только если он не отступил, кушать.

Процедура "криолиполиз" считается экспертами одной из эффективных для похудения на сегодняшний день и менее опасна, в отличие от липосакции. Ученые предлагают замораживать жировые клетки, помещая человека в крио-сауну, и на сегодняшний день этот метод начинает набирать популярности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Диетологи, Похудение, Правила, Правила похудения, Фигура.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Доктора назвали главные признаки, которые сигнализируют скорый инфаркт Врачи объяснили, почему нужно употреблять плавленный сыр Медики назвали продукт, который поможет замедлить старение

Последние новости

Робби Уильямс сделал собственный портрет на своем теле Драка депутатов в эфире на ТВ: прокуратура Киева открыла дело Ушел из жизни актер Дейл Уинтон
Сегодня читают
01 Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале
02 Усик оценил Гассиева (Видео)
03 Гассиев прокомментировал травму Александра Усика
04 Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху‍
05 Метеорит с алмазами упал на Землю
Новости сегодня
15:23 Боевики снова сорвали разведения сил в Станице Луганской
15:22 Прогноз погоды на 20 апреля: в Украине будет ветрено
15:19 Украэрорух озвучил выгоды совместного авиапространства с ЕС
15:19 Здоровое питание: названы преимущества употребления пищевых трав
15:18 Бокс. Украинский гигант Захожий проведет бой в Киеве
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Протесты в Ереване: полиция начала задерживать демонстрантов
Протесты в Ереване: полиция начала задерживать демонстрантов
Новости: Порошенко: Вопрос автокефалии выходит за пределы церковного
Порошенко: Вопрос автокефалии выходит за пределы церковного
Новости: Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Новости: Google больше нельзя использовать для обхода блокировок
Google больше нельзя использовать для обхода блокировок
Добавить комментарий
0