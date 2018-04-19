Врачи назвали диету для восстановления волос

Среди продуктов для укрепления волос на первом месте стоит жирная рыба: лосось, палтус, скумбрия. Далее идут кефир, творог, сметана, йогурт и простокваша. В свой ежедневный рацион нужно также включить свежие зеленые овощи.

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Первый завтрак. Утром можно чай с бутербродом из хлеба и сыра. Как альтернатива, овсянка с сухофруктами и апельсиновый сок.

Второй завтрак. Овощной салат с хлебом, яйцо и один стакан кефира.

Обед. Овощной салат с растительным маслом. Отварная рыба с зеленым салатом, приправленным лимоном и оливковым маслом.

Полдник. Фрукты, любые. Лучше всего подходят яблоки и груши.

Ужин. Отварное куриное филе и овощи.

Перед сном. 2 апельсина, стакан кефира.