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Врачи назвали диету для восстановления волос

Волосы
17:51 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Если шампуни, маски и витамины бессильны, значит, пора пересмотреть свое питание.

Среди продуктов для укрепления волос на первом месте стоит жирная рыба: лосось, палтус, скумбрия. Далее идут кефир, творог, сметана, йогурт и простокваша. В свой ежедневный рацион нужно также включить свежие зеленые овощи.

Попробуйте специальную диету для укрепления волос

Первый завтрак. Утром можно чай с бутербродом из хлеба и сыра. Как альтернатива, овсянка с сухофруктами и апельсиновый сок.

Второй завтрак. Овощной салат с хлебом, яйцо и один стакан кефира.

Обед. Овощной салат с растительным маслом. Отварная рыба с зеленым салатом, приправленным лимоном и оливковым маслом.

Полдник. Фрукты, любые. Лучше всего подходят яблоки и груши.

Ужин. Отварное куриное филе и овощи.

Перед сном. 2 апельсина, стакан кефира.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Волосы, Восстановление волос, Диета, Диета для восстановления волос, Улучшение волос.
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