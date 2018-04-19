Оставаться стройной и энергичной можно и в зрелом возрасте, если придерживаться здорового образа жизни и, в особенности, здорового питания.

ФАКТ. С возрастом поддерживать фигуру в тонусе становится все труднее, однако возможно. Если хотите дольше оставаться в форме, то кроме регулярных физических нагрузок и полноценного сна вам придется уделять много внимания тому, что вы едите. Если в 20 лет можно «со спокойной совестью» есть вкусную, но вредную еду, то в 40 лет такой прием пищи не останется незамеченным. Сохранить здоровую и подтянутую фигуру помогут правила.