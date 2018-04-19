Яблоки содержат очень много полезных витаминов.
Специалисты считают, что яблоко является уникальным фруктом, поскольку содержит в себе очень большое количество минералов, витаминов и органических кислот, необходимых человеческому организму.
Специалисты считают, что яблоко является уникальным фруктом, поскольку содержит в себе очень большое количество минералов, витаминов и органических кислот, необходимых человеческому организму.
|
Забавные снимки из мира дикой природы, которые зарядят позитивом на весь день
Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 19 апреля
Юмор царей: забавные архивные снимки императорской семьи Романовых
Позитив не покинет вас: забавные совпадения, которые поднимают настроение
Заброшенный дом, который вернет вас в прошлое (Фото)
Врачи назвали пользу лимона для здоровья
"Космические" лица людей с красивой необычной внешностью (Фото)
Прикольные комиксы об испытаниях, с которыми сталкиваются женщины
Всемирно известная классика живописи с неожиданного ракурса (Фото)
Лоурайдеры или вторая жизнь пикапов ХХ-го века (Фото)
Медики объяснили, как правильно питаться женщинам после 40 лет
Драйв ночи: безумные снимки с жарких диско-вечеринок 1970-х годов (Фото)
Смех до слез: забавные демотиваторы о нашей нелегкой жизни
Jaguar представил новые модификации седанов XE и XF
На пороге взрослой жизни: подросшие детки знаменитых людей (Фото)
Когда имеешь очень много денег: богатые люди из Канады в Инстаграм (Фото)
Первым делом самолеты: на чем летают футбольные звезды мира (Фото)
Смешно и стыдно: возвращение девушек после вечеринок
Разница между снимками профессионала и любителя (Фото)
Эксперты рассказали всю правду о пользе и вреде капучино
Улыбка до ушей: забавная малышка со своим любимым пуделем
Прекрасные женщины из Северной Кореи (Фото)
Приколы с памятниками, которые заставят улыбаться даже самого грустного
Ей завидуют все: наследница малазийского миллиардера (Фото)
"Днепр-1" - "Динамо": матч за финал кубка Украины (Фото)