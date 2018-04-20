Японские исследователи рассказали о новом полезном свойстве кофеина

Кофеин усиливает выработку слезной жидкости, в связи с этим ученые из Медицинской школы Токийского Университета предлагают его использовать в качестве средства лечения синдрома "сухого глаза".

Исследователи также выяснили, что слезные железы людей с определенными генетическими вариациями в ответ на кофеин производили больше жидкости. Данные вариации зависят от этнической принадлежности человека. Правда, в целом на кофеин способны реагировать от 33% до 50% людей.

Некоторые пациенты рассказывали исследователям, что дискомфорт, вызванный синдромом, пропадал, когда выпивали чашку кофе после обеда. Кофеин стимулирует слезные железы, увеличивает выработку слюны, пищеварительных соков и прочих выделений.

Японские специалисты отдельно проанализировали генетические карты группы добровольцев, испытывавших на себе кофеин. Специалистов интересовали две вариации, влияющие на метаболизм соединения. Их наличие обуславливало более активную выработку слезной жидкости в большом объеме.