Японские исследователи рассказали о новом полезном свойстве кофеина
Новости шоу бизнеса: Исследователи из японского университета предложили новый способ применения кофеина.
Кофеин усиливает выработку слезной жидкости, в связи с этим ученые из Медицинской школы Токийского Университета предлагают его использовать в качестве средства лечения синдрома "сухого глаза".
Исследователи также выяснили, что слезные железы людей с определенными генетическими вариациями в ответ на кофеин производили больше жидкости. Данные вариации зависят от этнической принадлежности человека. Правда, в целом на кофеин способны реагировать от 33% до 50% людей.
Некоторые пациенты рассказывали исследователям, что дискомфорт, вызванный синдромом, пропадал, когда выпивали чашку кофе после обеда. Кофеин стимулирует слезные железы, увеличивает выработку слюны, пищеварительных соков и прочих выделений.
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Японские специалисты отдельно проанализировали генетические карты группы добровольцев, испытывавших на себе кофеин. Специалистов интересовали две вариации, влияющие на метаболизм соединения. Их наличие обуславливало более активную выработку слезной жидкости в большом объеме.